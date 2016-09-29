如果你曾经试图通过雷区探索你的方式，那么你有一个概念，正是投资的租金是什么。它充满了风险，困难和隐藏在每一个变化。但是，好处可以很好，连同正确的机动;你可以使你的方式从该雷区，并进入一个生产性和有效的投资。如果你像这么多的进入者交易者，你可能已经陷入困境，因为当许多矛盾的事情被发现在物业费用中发现成功。你应该理解的是，最终，只有四个关键组件，你将需要安全的物业投资。使用这四个，你通过家庭投资的机会毫发无损和有效将永远更大。

四个支撑梁就像一个坚实的房子甚至坚固的桌子，财产费用提供四个支柱，确保它保持强壮和站立，即使通过最艰难的时刻和市场：

Prime Place – 位置，位置，地点外汇。这是物业业务的每个人都保持重复，以及适当的。地方是最重要的元素之一，将会使甚至拆分房子费用。

外汇位置在这里的意思不仅仅是实际的审美，甚至马来西亚物业的位置的物理特征。它包括物业接近几个便利，如大学和中央商务区。此外，它表明一个好的和平的区域，一个没有犯罪，自然灾害等。这样的家庭将永远吸引人的兴趣。坚实的建筑和精湛的设计 – 虽然地方可能很重要，但从房屋本身的结构也同样重要。放在最美丽的地方的破旧小屋仍然是下层小屋。确保您的财产出现并处于最佳状态至关重要。良好的，坚实的结构与一个有吸引力但明智的设计，使得一个梦幻般的房地产混合物，买家和租房者会发现很难抵抗。如果完成这意味着花更多的建设和装修，继续，因为这是照顾不要削减角落。

功能 – 与人类相似，财产不应该只有设计，而是物质。他们不仅应该最终具有吸引力，它们也应该是有功能的。这意味着他们应该具有符合他们的目的的品质：住房在居住以及建筑物和办公室方面都必须是有利的，应该有利于工作。买家和租户可能会被吸引到一个家庭的外部，甚至建筑最初，但它是实际上是胜利的房间的有效性，以及使他们希望保持良好。金融稳定性 – 开始获得资金投资回家的方法，不要依赖结果。对家庭的需求可能是未知的，你永远不知道什么其他问题显示，可能会增加你的成本。