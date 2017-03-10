计算器不代表报价，仅供说明之用。转换是使用影响交易的价格计算的，最高达10万澳元，目前在2016年5月6日。价格可能会有所不同，在ANZ外汇中心在悉尼和墨尔本机场完成的交易。费用和所有价格如有变更。任何建议不考虑您的个人需求和财政状况，您还需要考虑它是否适合您个人。请注意：联邦政府立法需要ANZ确认ANZ度假卡持有人的身份。 ANZ的客户识别程序必须由您完成，如果您不是现有的ANZ客户。

外汇是将单一货币转换为另一种货币或单一货币转换为另一种货币的交换。 FX还描述了世界各地的货币几乎全天候交易的市场。最大的贸易设施是纽约，伦敦，新加坡和东京。外汇的定义通常简称为“外币兑换”，有时称为“外汇”。

该家庭拥有Kanoo旅行集团，美国运通特许经营配偶，是中东最大的旅游业务，拥有一组旅行专业人员在该地区的180 180个办事处和全球200多个办事处。 Kanoo家族的航空参与可以追溯到1937年，当公司为皇家航空公司海上飞机向澳大利亚和印度提供加油服务时。

乌拉圭的国税局（IRS）您应该以您的功能货币进行所有联邦税务决定。美元是许多公民的功能货币，除了一些合格的商业单位（QBUs）。 QBU是一个明确确定的不同单位，保存单独的书籍和记录。